  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Otomobil LPG bakım ayar servisinde patlama: Yaralılar var
Aktüel

Otomobil LPG bakım ayar servisinde patlama: Yaralılar var

İzmir'de otomobil LPG bakım ayar servisinde patlama meydana geldi. Patlamada 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-24 22:52:00 -
Otomobil LPG bakım ayar servisinde patlama: Yaralılar var

İzmir-Buca'da, otomobil LPG bakım ayar servisinde patlama meydana geldi. Olayda 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 629 sokakta otomobil LPG sistemlerinin bakım ve ayarlarının yapıldığı iş yerinde önce patlama oldu, sonra yangın çıktı. Patlamanın gaz sıkışması sebebiyle olduğu öğrenildi.

Polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, ihbar üzerine olay yerine intikal etti.

Kürşat Özçelik (22) ve Mahsun Polat (22) adlı işçilerin, patlamada yaralandığı, yaralıların ambulans ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı bildirildi.

Hayati tehlikeleri bulunuyor

Yaralı işçilerin yanık ünitesinde tedavilerinin devam ettiği ve hayati tehlikelerinin bulunduğu açıklandı.

Patlamanın ardından çıkan yangın ise, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çevrede bulunan bazı iş yerleri ve araçlar da patlama sebebiyle hasar gördü.

Emniyet Müdürü olay yerine geldi

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, patlamanın ardından olay yerine gelerek incelemeler yaptı.

Emniyet Müdürü, gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamanın saat 20.15 sıralarında bir iş yerinde yaşandığını söyledi. Aşkın, sabotaj ihtimalini düşünmediklerini, patlamanın gaz sıkışmasından meydana geldiğini, hastaneye kaldırılan iki yaralının durumlarının ağır olduğunun söylendiğini ve tedavilerinin sürdüğünü söyledi. Patlamanın ardından çıkan küçük çaplı yangının itfaiye ekiplerince söndürüldüğünü ifade eden Emniyet Müdürü, şu anda çevrede araştırmalarının sürdüğünü söyleyerek yaralılara Allah'tan acil şifalar diledi.

Ayrıca patlama anının çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği bildirildi.

Kamera kaydına patlamanın etkisi ile iş yeri kepenklerinin ve çevredeki araçların zarar görmesi yansıdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstifa ettiği öne sürülmüştü! Fatih Portakal'ın yeni işi belli oldu
Medya

İstifa ettiği öne sürülmüştü! Fatih Portakal'ın yeni işi belli oldu

FOX TV'de Ana Haberleri sunan CHP yandaşı Fatih Portakal'ın görevinden istifa ettiği öne sürülmüştü. Gazeteci Hadi Özışık ise Portakal'ın ye..
Fatih Portakal'ın istifası sonrası İsmail Küçükkaya'dan FOX TV kararı
Medya

Fatih Portakal'ın istifası sonrası İsmail Küçükkaya'dan FOX TV kararı

Gazeteci Hadi Özışık, FOX TV'den ayrıldığı iddia edilen Fatih Portakal'ın ardından İsmail Küçükkaya ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı...
Erkan Trükten The Economist'teki o detaya dikkat çekti
Dünya

Erkan Trükten The Economist'teki o detaya dikkat çekti

Stratejist Erkan Trükten The Economist'in 'Sıradaki felaket' kapağında yer alan bir detayı gündeme getirdi.
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı