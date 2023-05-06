Otomobil, koyun sürüsüne daldı!
Siirt'te, koyun sürüsüne çarpan otomobilin sürücüsü hafif yaralanırken meydana gelen Kazada 17 koyun da telef oldu.
Siirt'te, koyun sürüsüne çarpan otomobilin sürücüsü hafif yaralanırken meydana gelen Kazada 17 koyun da telef oldu.
Kaza, Siirt-Baykan kara yolunda, saat 03.30 sıralarında meydana geldi
Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 59 ZK 063 plakalı otomobil, çobanın yolun karşısına geçirmeye çalıştığı koyunların arasına daldı.
Kazada otomobilin sürücüsü hafif yaralanırken, 17 koyun ise telef oldu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Sağlık ekipleri tarafından yaralı sürücüye ayakta müdahale edilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (İLKHA)