Otomobil kontrolden çıkarak devrildi
Sivas'ın Kangal ilçesinde otomobilin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Sivas'ın Kangal ilçesinde otomobilin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Sivas- Malatya kara yolu Halep Köprüsü mevkiinde meydana geldi.
Otomobilin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.