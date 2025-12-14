Otomobil kontrolden çıkarak devrildi

  • İSTANBUL
Sivas'ın Kangal ilçesinde otomobilin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Sivas'ın Kangal ilçesinde otomobilin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sivas- Malatya kara yolu Halep Köprüsü mevkiinde meydana geldi.

Otomobilin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

