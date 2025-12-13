ABD’den vizesiz girişe dijital duvar: Sosyal medya ve kişisel veriler zorunlu oluyor

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Teşkilatı CBP, aralarında Avustralya, Almanya, Fransa, Japonya ve Birleşik Krallık gibi ülkelerin bulunduğu 42 ülkeden gelen turistler için ülkeye giriş şartlarını sıkılaştırmaya hazırlanıyor. Kurumun hazırladığı teklif, bu turistlerin ülkeye girmeden önce son beş yıldaki tüm sosyal medya hesaplarını zorunlu olarak beyan etmelerini istiyor.

Mevcut durumda, bu 42 ülkenin vatandaşları, Elektronik Seyahat Yetkilendirme Sistemi ESTA üzerinden başvuru yaparak 90 güne kadar vizesiz olarak ABD'yi ziyaret edebiliyor. Eğer bu yeni teklif resmiyet kazanırsa, ziyaretçilerin ESTA başvurularına sosyal medya hesaplarını da eklemeleri gerekecek.

Bu öneri, ABD’de göçmenlik süreçlerinin sıkılaştırılması yönündeki genel eğilimin bir parçası olarak geliyor. Daha önce ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS), sığınma ve mülteci statüsü başvurusunda bulunanlar ile ABD vatandaşlığı ve yeşil kart için başvuran kişilerin sosyal medya hesaplarının incelenmesini önermişti. Dışişleri Bakanlığı ise vize başvuru sahiplerinden sosyal medya hesaplarını kamuya açık hale getirmelerini istemeye başlamıştı. Bu, sosyal medya geçmişinin güvenlik incelemelerinde artan bir odak noktası haline geldiğini gösteriyor.

CBP'nin teklifi, sosyal medya hesaplarının yanı sıra seyahat edenlerden mümkün olduğunca ek bilgiler sunmalarını da talep ediyor. Bu kapsamda, son 10 yılda kullanılan e-posta adresleri, son beş yılda kullanılan telefon numaraları, ayrıntılı aile üyesi bilgileri ve hatta biyometrik veriler isteniyor. Şu anda vizesiz seyahat eden ziyaretçilerin yalnızca bir e-posta adresi, telefon numarası, ev adresi ve acil durum iletişim bilgilerini sunmaları yeterliyken, yeni teklif bu bilgi toplama kapsamını büyük ölçüde genişletiyor.

Bu önemli düzenleme teklifi, kamuoyunun yorumlarına açıldı ve ilgililer 60 gün boyunca öneri hakkında görüş bildirebiliyor.