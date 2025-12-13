CHP’li kadın vekilden terbiyesizlik! Leyla Şahin Usta’ya skandal hakaret

TBMM Genel Kurulu'nda Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının bütçe görüşmeleri sırasında tansiyon zirve yaptı. AK Parti Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta, kürsüde konuşurken CHP İzmir Milletvekili Seda Kâya Ösen’in kendisine ağza alınmayacak bir ifade kullandığını belirterek tepki gösterdi. Sosyal medyada bu ifadenin "Kenar mahalle dilberi" olduğu öne sürülürken, AK Parti kurmayları kullanılan üsluba karşı sert açıklamalarda bulundu.

"SEN BUNU NASIL SÖYLEDİN?"

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, bütçe görüşmeleri sırasında konuşmasını tamamlamak üzereyken CHP İzmir Milletvekili Seda Kâya Ösen’in kendisine yönelik çirkin bir ifade kullandığını söyledi. Usta, olayın sıcaklığıyla yaptığı konuşmada, "CHP'li bir kadın milletvekili çok çirkin bir ifade kullandı. Kendisine döndüm, 'Sen bunu nasıl söyledin?' dendiğinde kafasıyla ikrar etti ve 'Söyledim' dedi. Bu, tüm kadın vekillere yapılmış bir hakarettir." ifadelerini kullandı.

"KENAR MAHALLE DİLBERİ" İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Tartışma sırasında CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, vekiliyle görüştüğünü ve bir yanlış anlaşılma olduğunu, o ifadenin kullanılmadığını savunsa da gerilim düşmedi. Meclis’teki tartışmayı takip eden bazı vatandaşlar ve sosyal medya kullanıcıları, kavgaya neden olan ve tutanaklara o an girmeyen ifadenin "Kenar mahalle dilberi" olduğunu iddia etti. Leyla Şahin Usta ise CHP sıralarından gelen seslere Furkan Suresi'nden örnek vererek, "Cahil kimseler laf attığında 'selametle' der geçeriz." diyerek karşılık verdi.

AK PARTİ’DEN "SİYASİ NOBRANLIK VE CİNSİYETÇİ DİL" TEPKİSİ

Yaşanan olayın ardından AK Parti kanadından peş peşe açıklamalar geldi. AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Leyla Şahin Usta’ya yönelik sergilenen tavrı "siyasi nobranlık" olarak nitelendirerek, cinsiyetçi, seviyesiz ve provokatif söylemleri kınadığını belirtti. Sarıeroğlu, Usta’nın üniversite yıllarından bu yana vakarı ve cesur yüreğiyle mücadelesini sürdüren bir siyasetçi olduğunu vurgulayarak, Gazi Meclis'te hakaretin ve çamur dilin yeri olmadığını, bu zihniyete karşı durmaya devam edeceklerini ifade etti.

Tepkilerin devamında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar da sert ifadeler kullandı. Acar, bütçe görüşmeleri esnasında Grup Başkanvekilleri Usta'ya yönelik "alçakça, cinsiyetçi ve hadsiz" bir saldırı gerçekleştiğini belirterek, siyasetin bu çamur dili olmadığını savundu ve bu ahlaksız üslubu sahiplerine iade ettiklerini dile getirdi. Benzer bir tepki de AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül’den geldi. Gül, siyasetin nezaket üslubu gerektirdiğini hatırlatarak, hayatı boyunca hak ve adalet mücadelesi veren Leyla Şahin Usta'ya yönelik bu çirkin tutumu asla kabul etmediklerini vurguladı.

Tartışmaya ideolojik bir perspektiften yaklaşan AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları ise "Leyla Şahin Usta'yı yenemezsiniz." çıkışını yaptı. Hacıoğulları, Usta’nın tek tip yaşam zorlamasıyla başörtüsüne uzanan elleri kırdığı gibi, bugün de "laubali özgürlüğe" karşı insani tavrını nezaketli bir dirençle koyduğunu belirtti. AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş de yapılan saldırıyı nezaketsiz ve seviyesiz olarak tanımlayarak kınama mesajı yayımladı.