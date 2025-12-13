CHP’nin profesörü kin kustu

HABER MERKEZİ

Uzun yıllar CHP’de aktif görev alan ve hâlihazırda Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp A.D. Öğr. Üyeliği görevini yürüten Prof. Dr. Ali Yıldırım, hazırladığı “Kadına Yönelik Şiddete Dur De!” başlıklı sunumunda, aralarında Cerrahi tekkesinin postnişini merhum Ömer Tuğrul İnançer olmak üzere Selçuk Üniversitesi İlahiyat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Orhan Çeker, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Bedri Gencer ve Nurettin Yıldız Hoca gibi İslam âlimlerini “kadınlara yönelik şiddeti teşvik eden” isimler şeklinde lanse etti. Laikçi Prof., “Bu şiddetin gerçekleştirilmesi ise ne yazık ki muhafazakarlaşan dünyada kadın ve din üzerinden yapılmaktadır!” şeklinde skandal ifadeler kullandı. Bununla yetinmeyen Yıldırım, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ safsatası ve İstanbul Sözleşmesine sahip çıkarak, Türkiye’yi “Gebe kadının sokağa çıkmasını ahlaka aykırı bulan” ilkel bir devlet olarak lanse etti. Skandal sunuma tepki gösteren Yıldız Teknik Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Bedri Gencer ise, şunları söyledi: “Genç evlilerin yuvalarını bozmayın mesajımı ‘Bedri Gencer Elazığ depremini çocuk evliliğinin yasaklanmasına bağladı’ diye çarpıtarak linç kampanyası açtılar. Yargının defalarca çürüttüğü, terör örgütü yandaşlarının attığı iftirayı, üniversitede görevli Ali Yıldırım adlı profesörün bir üniversite çatısı altında atması, bütün Müslüman Türk milletini laikliğe tehdit gibi gören İslâm düşmanlığının geldiği vahim noktayı göstermesi açısından ibret vericidir.”