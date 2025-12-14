  • İSTANBUL
Son Haberler

“İroni” Savunması Tutmadı! Habertürk’te GYY Savaşı: Eski Video, Yeni Hesaplar

TBMM'de mide bulandıran olay! 3 kişi az önce tutuklandı

Ortaylı’dan Faşizan Çıkış! “Kemalist Olmayan Bu Ülkede İş Tutmamalı”

ABD’den vizesiz girişe dijital duvar: Sosyal medya ve kişisel veriler zorunlu oluyor

‘Siyasetin çift kaşarı Kabe’yi şov alanına çevirmiş’ AK Partili Faruk özlü ’den Tanju Özcan’a tepki!

Kul hakkından bahsedene bakın, bu ne cüretkarlık? Şaka mısınız, Dilek Hanım?"

Suriye'de neler oluyor? Ortak askeri devriyeye saldırı düzenlendi

Hakarete uğrayan Leyla Şahin Usta Akit’e konuştu: CHP’nin zihniyeti 1 asırdır değişmedi

Terör devletinden sinsilik! Gazze'yi sessizce yutan 'sarı hat'

Hollywood oyuncusu Netanyahu’nun ajanı çıktı! Küresel kumpas planları deşifre oldu: Birden fazla ülke hedefteydi
Yerel Kayseri’de feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil 200 metre savruldu
Yerel

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil önce kaldırıma çarptı, ardından yaklaşık 200 metre savrularak ağaca vurup durabildi.

KAĞITHANE’de, cadde üzerindeki refüje çarpan otomobil yan yattı. Kazada yaralanan olmazken, o anlar araç kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saat 22.15 sıralarında Gürsel Mahallesi 28 Nisan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil, cadde üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenle refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yan yattı. Kazayı görenler yardıma koşarak araç içerisinde bulunan kişileri çıkardı. Otomobilden çıkarılan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kaza anı ise başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

 

