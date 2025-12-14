  • İSTANBUL
Son Haberler

Ortaylı’dan Faşizan Çıkış! “Kemalist Olmayan Bu Ülkede İş Tutmamalı”

ABD’den vizesiz girişe dijital duvar: Sosyal medya ve kişisel veriler zorunlu oluyor

‘Siyasetin çift kaşarı Kabe’yi şov alanına çevirmiş’ AK Partili Faruk özlü ’den Tanju Özcan’a tepki!

Kul hakkından bahsedene bakın, bu ne cüretkarlık? Şaka mısınız, Dilek Hanım?"

Suriye'de neler oluyor? Ortak askeri devriyeye saldırı düzenlendi

Hakarete uğrayan Leyla Şahin Usta Akit’e konuştu: CHP’nin zihniyeti 1 asırdır değişmedi

Terör devletinden sinsilik! Gazze'yi sessizce yutan 'sarı hat'

Hollywood oyuncusu Netanyahu’nun ajanı çıktı! Küresel kumpas planları deşifre oldu: Birden fazla ülke hedefteydi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan "yasa dışı bahis" açıklaması

Dev projenin büyük bölümü açıldı: Sınır kapılarına yüksek standartlı ulaşım!
Yaşam

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Her yerde uygulanmalı! Çevreyi kirleten kişiye kirlettiği alan temizlettirildi

Düzce'de, belediyede çalışan yakınının verdiği iş elbisesiyle çevreyi kirleten kişi hakkında cezai işlem uygulanmasına yönelik tespit tutanağı tutuldu, kirlettiği alan ise kendisine temizletildi

Düzce'de, belediyede çalışan yakınının verdiği iş elbisesiyle çevreyi kirleten kişi hakkında cezai işlem uygulanmasına yönelik tespit tutanağı tutuldu, kirlettiği alan ise kendisine temizletildi

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında, Uzunmustafa Mahallesi'nde yaşanan çevre kirliliği olayıyla ilgili olarak çöpleri bırakan kişinin belediye personeli olduğu yönünde gerçeği yansıtmayan iddiaların yer aldığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu mahallede elektrikli bir aracın kasasında taşınan çöplerin ara sokakta bulunan çöp konteynerlerinin yanına bırakıldığının ve olayı Hamza G'nin gerçekleştirdiğinin zabıta ekiplerince tespit edildiği belirtildi.

 

Yapılan incelemeler sonucunda çevreyi kirleten kişinin belediye personeli olmadığının belirlendiğinin kaydedildiği açıklama şunlar kaydedildi:

"İş kıyafetini ise belediyemizde görevli bir yakınından temin ettiği tespit edilmiştir. İş kıyafetini yakınına veren personelimiz hakkında ise kurum içi soruşturma başlatılmıştır. Zabıta ekiplerimizce yakalanan Hamza G. için belediye encümenince cezai işlem uygulanmak üzere tespit tutanağı düzenlenmiş olup, kirlettiği alan kendisine temizletilmiştir. Çevre kirliliğine karşı sıfır tolerans anlayışıyla hareket eden belediyemiz, benzer olaylara karşı denetimlerini kararlılıkla sürdürmektedir. Düzce Belediyesi olarak çevre temizliği ve kamu düzeni konusunda taviz vermeyeceğiz. Benzer durumlarda çevreyi kirleten şahıslara cezai işlemin yanı sıra, kirlettikleri alanın da bizzat çevreyi kirleten şahıslar tarafından temizletileceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz."

