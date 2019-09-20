Otomobil kanala uçtu: 90 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti Konya'da kontrolden çıkan otomobil kanala düştü. Kazada aracın 90 yaşındaki sürücüsü Hasan Kaya hayatını kaybetti.

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde, otomobilin kanala düşmesi sonucu 90 yaşındaki Hasan Kaya, hayatını kaybetti. Mutlu Yaylası'ndan Yalıhüyük istikametine doğru seyir halinde olan Hasan Kaya idaresindeki 42 RF 776 plakalı otomobil, Haneyeri mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından DSİ'ye ait kanala düştü. Otomobilde yolcu olarak bulunan Hasan Kaya'nın eşi Arife Kaya kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekiplerince otomobil dereden çıkartıldı. Sağlık görevlileri, Hasan Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaya'nın otomobil seyir halindeyken kalp krizi geçirdiği ileri sürüldü. Ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Seydişehir DevletHastanesimorguna kaldırıldı.

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