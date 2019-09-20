0553 313 94 23

Otomobil kanala uçtu: 90 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Konya'da kontrolden çıkan otomobil kanala düştü. Kazada aracın 90 yaşındaki sürücüsü Hasan Kaya hayatını kaybetti.

20 Eylül 2019 Cuma 16:54
Otomobil kanala uçtu: 90 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde, otomobilin kanala düşmesi sonucu 90 yaşındaki Hasan Kaya, hayatını kaybetti.

Mutlu Yaylası'ndan Yalıhüyük istikametine doğru seyir halinde olan Hasan Kaya idaresindeki 42 RF 776 plakalı otomobil, Haneyeri mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından DSİ'ye ait kanala düştü. 

Otomobilde yolcu olarak bulunan Hasan Kaya'nın eşi Arife Kaya kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. 

Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekiplerince otomobil dereden çıkartıldı. Sağlık görevlileri, Hasan Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. 

Kaya'nın otomobil seyir halindeyken kalp krizi geçirdiği ileri sürüldü.

Ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Seydişehir DevletHastanesimorguna kaldırıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 16:54
  1. Konya
  2. trafik kazası
  3. OTOMOBİL
  4. Kanal
  5. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diş ağrısı en hızlı nasıl geçer?
    1. Diş ağrısı en hızlı nasıl geçer?
    2. İran'dan Gazipaşa'yacharter seferi..
    3. Kimyasal yağmurlar neden olur?
    4. Fenerbahçe Ankaragücü maçı ne zaman?
    5. İfadeye çağrılmıştı! Ali Babacan'ın..
    6. 'İstifa edenler, milletin dışladığı,..
    7. Saldırı sonrası ilk kez görüntülendi
    8. Trabzon'un turizm merkezlerine..
    9. Fati'ye milli takım kapısı açıldı!
    10. İran'dan çok sert uyarı: Gözümüzü..
    11. Meteorolojiden 5 il için sağanak yağış..
    12. Kayserispor Denizlispor maçı ne zaman..
    13. Çanakkale'de 39 göçmen ölümden döndü
    14. Beşiktaş Süper lige döndü
    15. Samsun'da kenevir tohumu hasadı
    16. Kahveli tiramisu topları
    17. Polis operasyon düzenledi! İğrenç olay..
    18. Gazinin dövülmesine ilişkin davada 2..
    19. Evin gizli bölmesindeki uyuşturucuyu..
    20. Mansur Yavaş'a yargılama
    21. Kasımpaşa Antalyaspor maçı ne zaman..
    22. İstanbul Şile Ahmetli TOKİ 899 ada 5..
    23. Orman yakan kundakçının fotoğrafı..
    24. Sisi'ye karşı sokağa çıkma çağrısı!
    25. Google’dan Avrupa’da 3 milyar avro ek..
    26. Göztepe Konyaspor maçı ne zaman saat..
    27. PKK'ya ağır darbe! 15 terörist öldürüldü
    28. Alzheimer'dan nasıl korunulur?
    29. Mansur Yavaş hakim karşısına çıktı
    30. Şırnak'ta yüzlerce terör mağdurunun..
    “Deveye diken, insana öpen yaranıyor”muş!..
    “Deveye diken, insana öpen yaranıyor”muş!..
    Bunlar nasıl gazi? Sunucuyu başörtülü diye protesto ettiler
    Bunlar nasıl gazi? Sunucuyu başörtülü diye protesto ettiler
    İstifa eden Ahmet Çelik'e arkadaşlarından tepki yağdı!
    İstifa eden Ahmet Çelik'e arkadaşlarından tepki yağdı!
    "TİKTOK” kullananlara geçmiş olsun!
    "TİKTOK” kullananlara geçmiş olsun!
    Ali Babacan, Muharrem İnce, Ahmet Davutoğlu... Bomba anket sonucu açıklandı!
    Ali Babacan, Muharrem İnce, Ahmet Davutoğlu... Bomba anket sonucu açıklandı!

    Günün Karikatürü

    20 Eylul 2019
    EYT'de kritik gelişme! Cumhurbaşkanlığı olumlu karşıladı
    EYT'de kritik gelişme! Cumhurbaşkanlığı olumlu karşıladı
    AK Parti'de bir istifa daha! Ahmet Davutoğlu ile devam edecekler
    AK Parti'de bir istifa daha! Ahmet Davutoğlu ile devam edecekler