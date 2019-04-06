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Otomobil kaldırımdaki kadına ve durakta bekleyenlere çarptı: 3 yaralı

Afyonkarahisar Adnan Menderes Bulvarı'nda kontrolden çıkan otomobil, önce kaldırımda yürüyen kadına, ardından da durakta bekleyen 2 kişiye çarparak yaraladı.

06 Nisan 2019 Cumartesi 17:59
Otomobil kaldırımdaki kadına ve durakta bekleyenlere çarptı: 3 yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobilin önce kaldırımda yürüyen kadına, ardından da durakta bekleyen 2 kişiye çarparak yaraladığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, iddiaya göre, aşırı hız nedeniyle 03 BD 949 plakalı otomobilinin direksiyon kontrolünü yitirdi. Araç kaldırımdaki ağaca ve belediyeye ait çöp kutularına çarptı. Ardından otomobil önce kaldırımda yürüyen Aynur Yardımcı'ya, sonra da durağa dalarak burada otobüs bekleyen Hanım Arslan ve İbrahim Taşpınar'a çarptı. Kazada Aynur Yardımcı, Hanım Arslan ve İbrahim Taşpınar yaralandı. Otomobilde tek başına olduğu belirtilen sürücü ise aracını bırakarak olay yerinden başka bir araçla kaçtı. Kazanın ardından 112 Acil ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, polis ekipleri de kaçan sürücüyü aramaya başladı. Yaralılar, Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı.

Kaza anı kamerada

Kaza anı ise bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kontrolden çıkan otomobilin kaldırımdaki ağaç ve çöp kutularına çarparak ilerlediği yer aldı. Aracın geldiğini fark eden Aynur Yardımcı'nın koşarak uzaklaşmaya çalıştığı sırada otomobilin kendisine çarptığı, ardından da durakta bekleyen 2 kişiye çarptığı görüntülere yansıdı. Kaza sonrası sağlık ekiplerinin müdahalesi de güvenlik kamerasında yer aldı.

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Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 17:59
  1. Afyonkarahisar
  2. Adnan Menderes Bulvarı
  3. Trafik kazası
  4. yaralılar var

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