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Yerel Otomobil kahveye daldı! 11 kişi yaralandı
Yerel

Otomobil kahveye daldı! 11 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2024-07-12 10:03:00 - 2024-07-12 10:06:47
Otomobil kahveye daldı! 11 kişi yaralandı

Tekirdağ'da da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin kıraathane önünde oturanların arasına daldığı kazada 11 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi, Tepe Değirmenleri mevkisinde meydana geldi. H.Y. yönetimindeki 59 ABU 317 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çıkarak, kıraathane önünde oturanların arasına daldı.

Otomobilin çarptığı 11 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, ilk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, kentteki hastanelere götürüldü.

Otomobil sürücüsü H.Y.'yi gözaltına alan polis, güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili inceleme başlattı.
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