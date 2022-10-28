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Yerel Otomobil kağıt gibi ezildi! Can kaybı yaşanmadı
Yerel

Otomobil kağıt gibi ezildi! Can kaybı yaşanmadı

Diyarbakır’da, Kayapınar ilçesinde otomobillerin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-28 07:10:00 -
Otomobil kağıt gibi ezildi! Can kaybı yaşanmadı

Kaza, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Laleş Bulvarında meydana geldi. Volkswagen marka, Golf model 34 RD 3573 plakalı otomobil ile Citroen marka Saxo model 27 HT 421 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Meydana gelen kazada M.A ve ismi öğrenilmeyen bir kişi yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından hastaneye sevk edildi.

 

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