  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Otomobil ile TIR çarpıştı: Yaralılar var
Yerel

Otomobil ile TIR çarpıştı: Yaralılar var

Şanlıurfa’da Otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-01 06:59:00 -
Otomobil ile TIR çarpıştı: Yaralılar var

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa - Akçakale karayolunun Harran ilçesi yol ayrımında yaşandı. Mehmet K.’nin kullandığı 63 FL 804 plakalı tır ile Hıdır C.’nin kullandığı 63 NH 819 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Salih C., Ayşe C., Zehra C., Şemse C., Hatice C. ve Fatma C. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından ambulansla Harran Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay