  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı
Yerel

Otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 13 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 23:52:00 -
Otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı

Kaza akşam saatlerinde Siverek-Çermik karayolunun 5inci kilometresinde meydana geldi. Bahri Akçiçek yönetimindeki 63 ABB 623 plakalı minibüs, henüz öğrenilemeyen nedenle karşı yönden gelen Serzat Aloğlu'nun kullandığı 34 SG 4676 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Şerit ihlali nedeniyle meydana gelen kazada çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkarak devrilen minibüsün sürücüsü Bahri Akçiçek ile araçta bulunan ve akraba olan Kudret, Zahide, Yıldız, Hasan, Saadet, Ramazan, Gülşen, Ayten Şahristan ve Muhammed Sefa Ayçiçek, Muhammed Miraz ile otomobilin sürücüsü Serzat Aloğlu yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay