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Yerel Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
Yerel

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-09-26 02:25:00 - 2023-09-26 02:26:24

Şırnak’ın Cizre ilçesinde otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aralarında 3 kadının da bulunduğu toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar Cizre Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza Orhan Doğan Caddesi Sevgi Sokağı önünde saat 23.30 sularında meydana geldi. İddialara göre H.S. yönetimindeki 34 ZT 6989 plakalı otomobil, aynı şeritte sola dönmeye çalışan İ.O. yönetimindeki 47 LD 932 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kamyonet yolda sürüklenirken otomobil ise sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptıktan sonra ters yattı. Yaşanan kazada otomobilde bulunan üç kadın ile her iki aracın sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan güvenlik güçleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ve sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanan yol araçların yoldan kaldırılması ile birlikte tekrardan ulaşıma açıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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