Otomobil ile iş makinası çarpıştı; 1 yaralı Bilecik’in Bozüyük ilçesinde otomobilin iş makinası ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde otomobilin iş makinası ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yediler Mahallesi Çortuk Caddesi ile 586 Sokak kavşağında meydana gelen kazada, Ejder B. idaresindeki 54 HV 431 plakalı otomobil ile Kadir Can S. idaresindeki Bozüyük Belediyesine ait iş makinası çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.