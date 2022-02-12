73 yaşındaki ehliyetsiz sürücü yaralandı
Tekirdağ'da ehliyetsiz yaşlı adam, kullandığı plakasız motosikletle kaza yaparak yaralandı.
Kaza, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi, Çobançeşme Mahallesi, Eski Tekirdağ Caddesi’nin Bülent Ecevit Bulvarı’na bağlandığı kavşakta meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Bülent Ecevit Bulvarı’nda seyreden Hakan S’nin kullandığı 17 ACU 622 plakalı otomobil ile Kemal B’nin (73) kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı.
Kaza sonrası yaralanan motosikletli yaşlı adamın ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı. Olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kemal B. tedavi altına alındı.
Trafik tescil kaydı bulunmayan kazalı motosiklet, çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılarak yediemine konuldu.