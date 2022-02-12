  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel 73 yaşındaki ehliyetsiz sürücü yaralandı
Yerel

73 yaşındaki ehliyetsiz sürücü yaralandı

Tekirdağ'da ehliyetsiz yaşlı adam, kullandığı plakasız motosikletle kaza yaparak yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-12 07:01:00 - 2022-02-12 07:03:22
73 yaşındaki ehliyetsiz sürücü yaralandı

Kaza, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi, Çobançeşme Mahallesi, Eski Tekirdağ Caddesi’nin Bülent Ecevit Bulvarı’na bağlandığı kavşakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Bülent Ecevit Bulvarı’nda seyreden Hakan S’nin kullandığı 17 ACU 622 plakalı otomobil ile Kemal B’nin (73) kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı.

Kaza sonrası yaralanan motosikletli yaşlı adamın ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı. Olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kemal B. tedavi altına alındı.

Trafik tescil kaydı bulunmayan kazalı motosiklet, çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılarak yediemine konuldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay