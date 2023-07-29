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Yerel Otomobil harekete geçince ortalığı birbirine kattı
Yerel

Otomobil harekete geçince ortalığı birbirine kattı

Yeniakit Publisher
2023-07-29 14:54:00 - 2023-07-29 14:55:21

Bursa’da otomobilini bakım için tamirci dükkanına getiren sürücü gaza basınca önce işyeri sahibine, ardından dükkanda bulunan malzemelere çarptı. Facianın eşiğinden dönen dükkan sahibi ne olduğu anlamazken, o anlar işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Osmangazi ilçesi Beşyol sanayi sitesi içerisinde bulunan oto tamirci dükkanına aracına bakım yaptırmak için gelen müşteri bir süre otomobilin yanında bekledi. Daha sonra direksiyon başına geçen sürücü, yanlışlıkla fren yerine gaza basınca önce dükkan sahibine, ardından dükkanın içindeki malzemelere çarpıp durdu. Herkes kısa süreli şok yaşarken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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