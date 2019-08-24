0553 313 94 23

Otomobil fiyatına güvercin

Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen Şebap güvercinlerinin sergisine Hollanda, Almanya, Suudi Arabistan gibi ülkelerden meraklıları geldi.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 18:06
Otomobil fiyatına güvercin

Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen Şebap güvercinlerinin sergisine Hollanda, Almanya, Suudi Arabistan gibi ülkelerden meraklıları geldi.



Türkiye Şebap Güvercin Federasyonu ve Adıyaman Kuş Sevenler Derneği organizasyonunda gerçekleştirilen ‘Masa Üstü Şebap Sergisi’ etkinliğine Türkiye’nin bir çok ilinden yüzlerce kişi ve yurt dışından kuş sevenler katıldı. Kürenk, Siyah, Miski, Arap, Çakmaklı ve Mavi (gök) türü Şebap güvercinler görücüye çıktı. Ortaya kurulan masa üzerinde bir manken edasıyla süzülen birbirinden güzel güvercinlerin fiyatları da dudak uçuklattı. Şebap güvercinlerin fiyatının bin liradan 100 bin liraya kadar çıktığı görüldü.



Serginin açılışına katılan ve bir konuşma yapan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, hayvan sevgisiyle insan sevgisinin bağlantılı olduğunu dile getirerek, “Son günlerde gündemde kadınlarımıza yönelik çok ciddi şiddet olayları var. Ben eminim ki hayvanları seven bir insan, kadın şiddeti uygulayamaz. O insan hayvan sever olsaydı bu cinayeti işleyemezdi. Hayvanı sevmeyen insan, insanları da sevemez” dedi.



Türkiye Şebap Güvercin Federasyonu Başkanı Mustafa Kale ise konuşmasında, Adıyaman’ın Şebap güvercini camiası için önemli olduğunu ve sergilenen kuşların birbirinden güzel olduğunu söyledi.



Adıyaman Kuş Sevenler Derneği Başkanı Nizamettin Fidancı, turizm elçiliği yaptıklarını belirterek, “Adıyaman’da Şebap güvercin sergisi yapmaktayız. Şebap kuşları güzellik bakımından önem taşıyor. Güvercinlerimiz bir manken gibi masada izlettiriliyor. Güvercinlerimizin üzerinde etiket fiyatı yok ama bin TL’den 100 bin TL’ye kadar verilen fiyatları var” diye konuştu.



Suudi Arabistandan gelen Medeni Şerfi ise, Türkiye’deki kuşların iyi olduğunu duyduğunu ve Adıyaman’da sergilenen kuşların çok güzel olduğunu söyledi. ‘Masa Üstü Şebap Sergisinin’ ardından Türkiye Şebap Güvercin Federasyonu seçimlerinin de yapılacağı öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 18:06
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hacire anne azmiyle oğlunu terörün pençesinden kurtardı
    1. Hacire anne azmiyle oğlunu terörün..
    2. Denizli'de traktörün altında kalan..
    3. "Derin Akıntı" sergisi Heybeliada..
    4. Alaşehir’de uyuşturucu operasyonu
    5. Antalyaspor, Arjantinli santrfor..
    6. Motosiklet ile otomobil çarpıştı
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize-Artvin..
    8. CHP’den kadın cinayetleriyle ilgili..
    9. Kadınlar Emine Bulut cinayeti için..
    10. Samsun-Ordu yolunda trafik kitlendi
    11. MSB:"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî..
    12. Kula’da jandarmadan motosiklet..
    13. Bir haftadır aranıyordu, cansız bedeni..
    14. Karadenizlinin fındığını Karadeniz..
    15. Kadın şiddetine karşı gerçekleştirilen..
    16. FETÖ soruşturması yalanıyla 59 bin TL..
    17. Yerleşim yerlerinin arasındaki otluk..
    18. Hasat festivalinde renkli görüntüler
    19. STSO’da 15 ayda 1 milyon liralık..
    20. Bergama’da Türkiye Süper Enduro..
    21. Uyuşturucu operasyonunda hakim..
    22. Kadınlar Emine Bulut cinayeti için..
    23. Şanlıurfa'da İsotun 'acı' serüveni..
    24. Ankaragücü Kayserispor saat kaçta..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - Canlı
    26. Malatya'da 39 düzensiz göçmen yakalandı
    27. Emine Bulut cinayeti paylaşımıyla..
    28. TSK ve MİT'ten Irak'ın kuzeyinde ortak..
    29. Trabzon'da sağanak etkili oldu
    30. TSK helikopterleri Terme'de mahsur..
    Türkiye'ye savaş açan darbeciye büyük şok! Askerleri teslim oldu
    Türkiye'ye savaş açan darbeciye büyük şok! Askerleri teslim oldu
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    Eski istihbarat başkanından dikkat çeken sözler: Türk Ordusu ikiye ayrılacak
    Eski istihbarat başkanından dikkat çeken sözler: Türk Ordusu ikiye ayrılacak
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'

    Günün Karikatürü

    24 Ağustos 2019
    Meclis resmen kabul etti! İşte o ülkenin Ay Yıldızlı yeni bayrağı
    Meclis resmen kabul etti! İşte o ülkenin Ay Yıldızlı yeni bayrağı
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!