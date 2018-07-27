THY - Trabzon
0553 313 94 23

Otomobil evin terasına uçtu: 2 kişi yaralandı

Zonguldak'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü terasa uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

27 Temmuz 2018 Cuma 09:03
Otomobil evin terasına uçtu: 2 kişi yaralandı

Kaza, Karaman beldesinde mevkinde meydana geldi. Zonguldak'tan Çaycuma ilçesine seyir halinde olan 30 yaşındaki avukat S.S. idaresinde 67 ZT 121 plakalı otomobil Karaman beldesi Yeni Mahalle civarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Cafer Kökgöz'e ait evin terasına girdi. Kazada araç sürücü S.S. ve 31 yaşındaki E.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

 

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 09:03
  1. Karaman
  2. Zonguldak
  3. otomobil
  4. evin
  5. terasına
  6. uçtu
  7. 2
  8. yaralı
  9. haberler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Babasının 5 kişiyi öldürdüğü katliamda yaralanmıştı uyandı! İlk sorusu bu oldu
    1. Babasının 5 kişiyi öldürdüğü katliamda..
    2. Günün âyet ve hadisi
    3. Dolar, dünkü yükselişin ardından yatay..
    4. Cuma günü yapılıp reddedilmeyen dua..
    5. ABD'den PKK'ya silah yardımı
    6. K. Kore'den sürpriz ABD kararı!
    7. Cuma namazı bugün saat kaçta (27..
    8. Otomobil evin terasına uçtu: 2 kişi..
    9. Bursa cuma saati kaçta?
    10. Amerika-Kuzey Kore arasında tarihi..
    11. Adıyaman cuma saati kaçta? | Adıyaman..
    12. Arefe günü duası nedir?
    13. Meksika'da aşırı sıcaklar sebebiyle..
    14. Adnan Oktar ile Mehmet Baransu'nun..
    15. Başkan Erdoğan'a Güney Afrika'da..
    16. Siber talimhane hamlesi
    17. Osmaniye cuma saati kaçta?
    18. Aydın cuma saati kaçta?
    19. YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne..
    20. 2018 Kurban Bayramı tatili kaç gün olur?
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Mahkemenin Adem Huduti kararına itiraz: Doğrudan faili...
    Mahkemenin Adem Huduti kararına itiraz: Doğrudan faili...
    Topuk sertleşmesi ölümcül bir hastalığın habercisi!
    Topuk sertleşmesi ölümcül bir hastalığın habercisi!
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    İlk kez açıkladı: 2020’den itibaren er alınmayacak
    İlk kez açıkladı: 2020’den itibaren er alınmayacak

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Suudi bakandan Türkiye açıklaması!
    Suudi bakandan Türkiye açıklaması!