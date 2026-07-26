Otomobil eve daldı: Sürücü öldü, nişanlısı yaralı kurtuldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin yol kenarındaki eve girdiği kazada sürücü hayatını kaybetti, nişanlısı ise yaralandı.
Uğurlu Mahallesi'nde Semih Uçar'ın kullandığı otomobil, virajda kontrolden çıkarak yol kenarındaki eve çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücü Uçar'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Uçar'ın araçta sıkışan nişanlısı Z.Y, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 40 dakika süren çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Uçar'ın cenazesi, incelemenin ardından morga konuldu.