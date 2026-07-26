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Gündem Otomobil eve daldı: Sürücü öldü, nişanlısı yaralı kurtuldu
Gündem

Otomobil eve daldı: Sürücü öldü, nişanlısı yaralı kurtuldu

Yeniakit Publisher
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Otomobil eve daldı: Sürücü öldü, nişanlısı yaralı kurtuldu

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin yol kenarındaki eve girdiği kazada sürücü hayatını kaybetti, nişanlısı ise yaralandı.

Uğurlu Mahallesi'nde Semih Uçar'ın kullandığı otomobil, virajda kontrolden çıkarak yol kenarındaki eve çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Uçar'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Uçar'ın araçta sıkışan nişanlısı Z.Y, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 40 dakika süren çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Uçar'ın cenazesi, incelemenin ardından morga konuldu.

 

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