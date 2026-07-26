Gölete elektrik vermek ne demek! Böyle canilik olmaz
Edirne'de bir gölete şuursuzca elektrik vererek yüzlerce balığın telef olmasına neden olan kişiler, "Bu kadarına da pes" dedirtti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Edirne'de bir gölete şuursuzca elektrik vererek yüzlerce balığın telef olmasına neden olan kişiler, "Bu kadarına da pes" dedirtti.
İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler, Edirne merkez ilçe sınırları içinde kalan Korucuköy göletine elektrik verdi.
Suya elektirik verilmesi üzerine göletteki balıklar telef oldu. Olayı görüntüleyen vatandaşlar, gölet yüzeyine vuran çok sayıda ölü balığın fotoğraflarını yayınladılar.
Bölgedeki vatandaşlar öldürülen hayvanlara üzüldüklerini söylediler ve buna sebep olanların cezalandırılmasını istediler.
Bir vatandaş ise, "Bunu yapan şerefsizler her kimseniz, Yüce Rabbimin gazabı üzerinize olsun inşallah" ifadelerini kullandı.
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