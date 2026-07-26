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Gölete elektrik vermek ne demek! Böyle canilik olmaz

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IHA Giriş Tarihi:

Gölete elektrik vermek ne demek! Böyle canilik olmaz

Edirne'de bir gölete şuursuzca elektrik vererek yüzlerce balığın telef olmasına neden olan kişiler, "Bu kadarına da pes" dedirtti.

#1
Foto - Gölete elektrik vermek ne demek! Böyle canilik olmaz

İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler, Edirne merkez ilçe sınırları içinde kalan Korucuköy göletine elektrik verdi.

#2
Foto - Gölete elektrik vermek ne demek! Böyle canilik olmaz

Suya elektirik verilmesi üzerine göletteki balıklar telef oldu. Olayı görüntüleyen vatandaşlar, gölet yüzeyine vuran çok sayıda ölü balığın fotoğraflarını yayınladılar.

#3
Foto - Gölete elektrik vermek ne demek! Böyle canilik olmaz

Bölgedeki vatandaşlar öldürülen hayvanlara üzüldüklerini söylediler ve buna sebep olanların cezalandırılmasını istediler.

#4
Foto - Gölete elektrik vermek ne demek! Böyle canilik olmaz

Bir vatandaş ise, "Bunu yapan şerefsizler her kimseniz, Yüce Rabbimin gazabı üzerinize olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

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