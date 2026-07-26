Arabanın marka yada modeli fark etmiyor! İşte 10 sürücünün 9'unun kulak arkası ettiği hata
Birçok sürücünün otomobil kullanırken klimayı çalıştırdığı sırada görmezden geldiği bu basit hata, marka model ayırmaksızın ciddi problemler çıkarabiliyor.
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Birçok sürücünün otomobil kullanırken klimayı çalıştırdığı sırada görmezden geldiği bu basit hata, marka model ayırmaksızın ciddi problemler çıkarabiliyor.
Sürücüler arasında sıkça tartışılan yüksek devirde klima açma alışkanlığı, araç mekaniği üzerinde ciddi riskler barındırıyor. Seyir halindeyken yüksek devir sayılarına ulaşıldığında klimanın devreye sokulması, doğrudan büyük bir motor arızasına yol açmasa da klima kompresörü ve bağlı bileşenlerde kalıcı hasarlara zemin hazırlıyor.
ANİ YÜKLENME MEKANİK PARÇALARI ZORLUYOR Motor yüksek devirde çalışırken klimanın açılması, klima kompresörüne bağlı manyetik debriyajın aniden kilitlenmesine neden oluyor. Durgun haldeki kompresör milinin bir anda yüksek dönme hızına zorlanması, sistemde şiddetli bir mekanik şok etkisi yapıyor. Bu durum, kompresör debriyaj balatasının hızla aşınmasına ve V-kayışında aşırı gerilme kaynaklı kopma ya da kayma riskine yol açıyor.
Bunun yanı sıra, özellikle yaşlanan araçlarda kompresör içi piston ve biyel mekanizması yükü kaldıramayarak kilitlenme riskiyle karşı karşıya kalıyor. Modern araçlardaki motor kontrol üniteleri (ECU) aşırı yüklenmelerde kompresörü koruma amacıyla geçici olarak kapatsa da oluşan mekanik stres sistem ömrünü kademeli olarak tüketiyor.
DEVİR DÜŞÜRME SÖYLENTİSİ TAMAMEN GERÇEK! Uzmanlar, klima sisteminin uzun ömürlü kullanımı için sürücülerin belirli kurallara dikkat etmesi gerektiğini vurguluyor:
Rölantide Devreye Alın: Klimanın araç henüz hareket etmeden veya rölanti devrindeyken açılması mekanik stresi en aza indiriyor.
Devir Sayısını Düşürün: Sürüş esnasında klima açılacaksa, gazdan ayak çekilerek veya debriyaja basılarak motor devrinin 2000 RPM altına düşmesi beklenmeli.
Yüksek Yükte Kapatın: Sollama veya dik yokuş tırmanma gibi yüksek motor gücü gerektiren durumlarda klimanın kapalı tutulması hem motor performansını destekliyor hem de kompresörü koruyor.
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