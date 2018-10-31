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Otomobil, emlak, beyaz eşya ve mobilyada KDV ve ÖTV indirimi yolda

Hazine ve Maliye BakanıAlbayrak, altı sektörde (konut, tapu harcı, mobilya, beyaz eşya, otomobil, ticari araç) KDV ve ÖTV indirimi duyurdu.

31 Ekim 2018 Çarşamba 17:47
Otomobil, emlak, beyaz eşya ve mobilyada KDV ve ÖTV indirimi yolda

Bu sektörler ve indirim oranları şöyle:

  • Konut satışlarında KDV yüzde 18’den 8’e
  • Tapu harçlarında KDV yüzde 4’ten 3’e
  • Mobilyada KDV yüzde 18’den 8’e
  • Beyaz eşyada ÖTV oranı yüzde 0'a
  • 1600 CC altı motorlu araçlarda ÖTV’de 15 puan
  • Ticari araçlarda yüzde 18’den yüzde 1’e indirim yapılacak.

Beyaz eşya, son enflasyon verilerinde en fazla artışın yaşandığı kalemlerden biriydi.

Albayrak, fiyatlarda "köpük" olarak nitelendirdiği seviyelerin kırıldığının görüleceğini, enflasyonla topyekün mücadele programına 2 bin 500'den fazla şirketin katıldığını, bunun "müthiş bir rakam" olduğunu söyledi.

Bankaların kredi faizlerini yüzde 30'ların altına, mevduat faizlerini de yüzde 20'nin altına indirdiğini ve bunun "çok güzel bir gelişme" olduğunu belirten Albayrak, "Bankalarla sorun yaşayanlar için açtığımız 0850 222 2335 numaralı çağrı merkezini çok önemli geliyoruz. Buraya gelen şikayetleri bizzat ben takip ediyorum" dedi.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 17:47
  1. ÖTV
  2. KDV
  3. indirim
  4. otomobil
  5. beyaz eşya
  6. konut
  7. mobilya

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