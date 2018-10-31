Otomobil, emlak, beyaz eşya ve mobilyada KDV ve ÖTV indirimi yolda

Bu sektörler ve indirim oranları şöyle:

Konut satışlarında KDV yüzde 18’den 8’e

Tapu harçlarında KDV yüzde 4’ten 3’e

Mobilyada KDV yüzde 18’den 8’e

Beyaz eşyada ÖTV oranı yüzde 0'a

1600 CC altı motorlu araçlarda ÖTV’de 15 puan

Ticari araçlarda yüzde 18’den yüzde 1’e indirim yapılacak.

Beyaz eşya, son enflasyon verilerinde en fazla artışın yaşandığı kalemlerden biriydi.

Albayrak, fiyatlarda "köpük" olarak nitelendirdiği seviyelerin kırıldığının görüleceğini, enflasyonla topyekün mücadele programına 2 bin 500'den fazla şirketin katıldığını, bunun "müthiş bir rakam" olduğunu söyledi.

Bankaların kredi faizlerini yüzde 30'ların altına, mevduat faizlerini de yüzde 20'nin altına indirdiğini ve bunun "çok güzel bir gelişme" olduğunu belirten Albayrak, "Bankalarla sorun yaşayanlar için açtığımız 0850 222 2335 numaralı çağrı merkezini çok önemli geliyoruz. Buraya gelen şikayetleri bizzat ben takip ediyorum" dedi.