Otomobil dünyasını heyecanlandıran 2024 trendleri!

Otomobil sektörü; son yıllarda otonom sürüşten birbirine bağlı akıllı araçlara, elektrik dönüşümünden artırılmış gerçeklik uygulamalarına kadar birçok heyecan verici gelişmeye sahne oluyor. Geçtiğimiz ay gerçekleşen CES 2024 Fuarı da, geleceğin otomobilleri ve yükselişteki mobilite çözümleri hakkında önemli ipuçları verdi. İşte bu yıl otomobil dünyasının yakından takip ettiği başlıca trendler:

Yapay zeka: Sürücüsüz otomobil hayali gerçek oluyor. Bu yıldan itibaren otomobillerde daha gelişmiş otonom özellikler göze çarpıyor. Bu sistemler; otoyolda veya şehir içi kalabalık sokaklarda otomobilinizi kullanırken daha yüksek düzeyde otomasyon sunarak, sürüşü daha güvenli ve daha kullanışlı hale getirmeyi amaçlıyor. Öte yandan; Nesnelerin İnterneti (IoT) ağlarını otomobillere de örüyor. Otomobiller, artık hem akıllı evlerle hem de birbiriyle iletişim kurabilen mobil merkezlere dönüşüyor. Dijitalleşme sayesinde araç sahiplerine daha kişiselleştirilmiş ve kullanıcı dostu deneyimler sunuluyor. Özellikle servis hizmetleri alanında büyük bir dönüşüm yaşanırken, araçların durumunu izlemek, bakım ihtiyaçlarını belirlemek ve araç sahipleri ile daha etkili bir iletişim kurmak için dijital uygulamalardan yararlanılıyor. Servis süreçlerinde verimlilik ve iyileştirme ise dijital araç takip sistemleri, randevu planlama yazılımları gibi çözümlerle sağlanıyor. Dijital servis uygulamaları, giderek daha çok araç sahibi tarafından tercih ediliyor.

2024’ten itibaren direksiyona geçen yapay zeka; sizi daha iyi anlayan ve sürüş alışkanlıklarınızı bilen gelişmiş sesli asistanlar sunuyor. Geleneksel araç içi ekranlar, yerini arttırılmış gerçeklik ekranlarına bırakıyor. Otomobilinizin ön camı, gerçek zamanlı bilgileri izleyebileceğiniz bir bilgi merkezine dönüşüyor.



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Elektrifikasyon: Elektrikli araçlara duyulan heyecan, otomobil dünyasının geleceğini şekillendiriyor. Elektrikli araçlar, son yıllara çoktan damga vurdu ancak daha geniş menzile, daha hızlı şarj süresine ve her zamankinden daha akıllı pillere sahip olan, daha uygun fiyatlı elektrikli araçlar ilgi odağı olmaya devam ediyor. Ülkeler, daha temiz enerji ve daha sıkı emisyon kurallarını benimserken, büyük otomobil üreticileri de bu çağrıya yanıt veriyor. Bu yılki CES’de; elektrifikasyonun otomobillerin ötesine geçerek birçok ulaşım aracına adapte edilmesi de dikkat çekti. 2024 ve sonrasında elektrikli motosikletler, bisikletler, tekneler ve hatta özel uçaklar, günlük hayatta daha çok yer edinmeye başlayacak gibi görünüyor.

Mikromobilite: Global mikro mobilite pazarı büyümeye devam ederken, dünyaca ünlü yatırımcılar ve sektör oyuncularının da ilgisini çekiyor. E-bisiklet, e-scooter ve bisikletlerden oluşan mikromobilite çözümleri, kullanıcıların daha yeşil ulaşım araçlarına olan talebinin artmasıyla birlikte 2024’te de popülerliğini artırarak deva ettirecek. Büyük kentlerde milyonlarca kişinin e-bisikletler ve e-scooter’lara yönelmesi, otomotiv endüstrisi üzerinde derin bir etki yaratıyor. Bu dinamik, çok sayıda yeni rakibi bu pazara çekerken, büyük otomotiv üreticilerinin de iş modellerini uyarlamaları için baskı oluşturuyor.

Otomotiv sektörünün yapay zekada büyük bir potansiyel gördüğünü söyleyen Rabam CEO’su Murat Günay; üreticilerin, araç arızalarını önceden tahmin etmekten sürücü alışkanlıklarını izlemeye, ChatGPT ve Alexa destekli gelişmiş sesli asistanlardan müşteri hizmetlerini iyileştirmeye kadar birçok noktada yapay zekadan faydalandığını belirtti: “Bu yılki CES Fuarı’nda da gördüğümüz gibi birçok şirket otonom sürüş, üretken yapay zeka, sensörler, mikro mobilite ve hatta uçan arabalara odaklanmış durumda. Mikromobilite de yine 2024’ün öne çıkan konularından biri. E-scooter ve e-bisikletlerin öncülüğünde gelişen küresel pazar, geçtiğimiz yıl 3.87 milyar dolar büyüklüğündeydi. Birçok geleneksel otomotiv üreticisini de kendine çeken pazarın 2032’de 11.26 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu yıl mobilitede daha kapsamlı elektrifikasyon, yapay zekanın otomotiv teknolojisine entegrasyonu, hidrojen yakıtlı araçlar ve otomobillerin iç tasarımında yazılım ve donanım entegrasyonu; Rabam olarak yakından takip ettiğimiz trendler arasında. Diğer yandan, küresel olarak yeşil çözümlere artan talep; otomobil üreticilerini daha çevreci yakıtlar ve sistemler aramaya itiyor. Son yıllarda elektrikli otomobillerin gölgesinde kalan hidrojen yakıtlı araçlardan da bu yıl daha çok söz edebiliriz. Sadece fuarlarda tanıtılmakla kalmayıp yollara çıkacak olan birçok heyecan verici teknolojiyle tanışmaya devam ediyoruz. 2024, bu açıdan da otomobilseverlerin pek çok hayalinin gerçeğe dönüşeceği bir yıl oluyor.”

“Geleneksel hizmet modelleri yerini dijital uygulamalara bırakıyor”

Rabam olarak otomotiv sektöründeki teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Murat Günay, şunları söyledi: “Elektrikli araçların popülerliğinin yükselişi, araç yazılım ve donanımlarında dijitalleşmenin rolünü de artırdı. Araç sahiplerine kişiselleştirilmiş servis imkanı sunan dijital uygulamalar gün geçtikçe daha çok kişi tarafından tercih ediliyor. Biz de müşterilerimizin dijitalleşmeyle birlikte değişen beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamak için hizmetlerimizi geliştiriyoruz ve yeni iş birlikleri üzerinde çalışıyoruz. Geliştirdiğimiz çözümlerle, bu dönüşüm sürecinde araç sahiplerine daha fazla kolaylık, fayda ve daha kullanıcı dostu bir deneyim sunuyoruz. Geleneksel hizmet modellerinin yerini, dijital uygulamaların ve yazılımların almasıyla araç sahipleri, çeşitli hizmetleri tek bir noktadan alabilme imkanı buluyor. Biz de dijitalleşmenin sunduğu olanakları titizlikle gözlemliyoruz. Bakım, muayene, araç yıkama, hasar onarımı, ekspertiz, akaryakıt ve lastik değişimi gibi 7 farklı alanda 50'den fazla hizmet sunarak, araç sahiplerinin ihtiyaçlarına cevap veriyoruz. Uygulamamız, geniş veri tabanıyla araçlarıyla ilgili her detayı kullanıcılarımızın kontrolüne sunuyor.

Rabam uygulaması App Store ve Google Play üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor.