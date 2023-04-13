  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Biden iyice bunadı! Başbakana öyle bir şey yaptı ki... Dünyanın konuştuğu komedi

O gelişme, Ayşenur Arslan'ın kimyasını bozdu! Ne o, zoruna mı gitti

'Paranızın yüzde 10'unu altına yatırın' diyen dünyaca ünlü yatırımcı Türkiye kararını ilan etti

Fransa'da bir skandal daha! Üst düzey PKK'lılar mecliste böyle ağırlandı!

Kandil'in Kılıçdaroğlu aşkı! AK Parti-MHP ittifakı Kandil için bir tehlikedir

Hudutlarda sıcak gelişme! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu

Sektörün en önemli ismi akaryakıt fiyatlarıyla şok eden gelişmeyi paylaştı! Bu haber araç sahiplerini yıkacak

Evlenmek isteyenlere 150 bin lira faizsiz uzun vadeli kredi Artık bekarlığa mazeret yok

İYİ Parti'de şok iddia! İl Başkanı 'maalesef' deyip açıkladı! Yer yerinden oynayacak

Asgari ücrete ek zam kesinleşti! En düşük ücret bakın ne olacak
Yerel Otomobil devrildi: 1 ölü 2 yaralı
Yerel

Otomobil devrildi: 1 ölü 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-04-13 15:39:00 -
Otomobil devrildi: 1 ölü 2 yaralı

Manisa'nın bir otomobilin refüje çarpıp devrilmesiyle 1 kişi öldü, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Muhammed Y'nin kullandığı 35 UE 379 plakalı otomobil, Turgutlu kara yolu Yeni Garaj mevkii yakınında kontrolden çıkarak orta refüje çarpıp karşı şeride geçerek devrildi.​​​​​​​

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, otomobildeki Bayram Y'nin (56) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü Muhammed Y. ile eşi Merve Y, Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre aksadı.

Başkent'te trafik kazası! 4 yaralı
Başkent'te trafik kazası! 4 yaralı

Yerel
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Başkent'te trafik kazası! 4 yaralı

Antalya'da trafik kazasında etraf savaş alanına döndü: 4 yaralı
Antalya'da trafik kazasında etraf savaş alanına döndü: 4 yaralı

Yerel

Antalya'da trafik kazasında etraf savaş alanına döndü: 4 yaralı

Şanlıurfa’da trafik kazası
Şanlıurfa’da trafik kazası

Yerel

Şanlıurfa’da trafik kazası

İstanbul'da trafik kazası
İstanbul'da trafik kazası

Aktüel

İstanbul'da trafik kazası

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23