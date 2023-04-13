Otomobil devrildi: 1 ölü 2 yaralı
Manisa'nın bir otomobilin refüje çarpıp devrilmesiyle 1 kişi öldü, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Muhammed Y'nin kullandığı 35 UE 379 plakalı otomobil, Turgutlu kara yolu Yeni Garaj mevkii yakınında kontrolden çıkarak orta refüje çarpıp karşı şeride geçerek devrildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, otomobildeki Bayram Y'nin (56) hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan sürücü Muhammed Y. ile eşi Merve Y, Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre aksadı.