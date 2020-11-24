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Dünya Otomobil devine pedofili tepkisi! Lamborghini tepki üzerine reklamı kaldırdı
Dünya

Otomobil devine pedofili tepkisi! Lamborghini tepki üzerine reklamı kaldırdı

İtalyan otomobil firması Lamborghini'nin tanıtım reklamında küçük kızları model olarak kullanmasına tepki yağınca firma geri adım atmak zorunda kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 04:15:00 -
Otomobil devine pedofili tepkisi! Lamborghini tepki üzerine reklamı kaldırdı

İtalyan lüks otomobil üreticisi Lamborghini, yeni reklam kampanyasında kız çocuklarını model olarak kullandı. Şirket, tepkiler üzerine reklamı geri çekmek zorunda kaldı.

Lamborghini'nin reklam çekimleri, Sicilya'da özellikle mafya cinayetleri sonrası çektiği olay yeri fotoğraflarıyla tanınan ve ülkenin en saygın fotoğrafçıları arasında görülen Letizia Battaglia tarafından yapıldı.

Reklam kampanyasında, Sicilya'nın başkenti Palermo sokaklarında, sarı bir Lamborghini eşliğinde çocuk yaştaki kızlar model olarak kullanıldı.

Şirket, Palermo'da çekilen fotoğrafları geçen hafta sosyal medyadan, "bir kız çocuğu gibi hayaller ve umutlarla dolu bir şehir" mesajıyla paylaştı.

Ancak kampanya ilk olarak sosyal medyadan, ardından da siyaset dünyasından tepki çekti. Sosyal medyada "Otomobil reklamı yapmak için çocuk yaştaki kızların kullanılması utanç verici", "Cinsiyetçi klişeler" gibi eleştiriler yapıldı.

Tepkilere katılan Palermo Belediye Başkanı Leoluca Orlando, "çocuk haklarına saygı ile sanatçı özgürlüğü" arasında bir seçim yapmak zorunda kaldığını belirtti ve Lamborghini'den reklam kampanyasını durdurmasını talep etti.

Öte yandan belediye başkanı, fotoğrafçı Battaglia'ya bir mektup yazarak kendisine olan hayranlığının altını çizdi. Orlando mektubunda Battaglia'ya, "Lütfen sana olan büyük hayranlığımı ve sanatsal faaliyetlerine duyduğum minnettarlığı kabul et" diye seslendi.

Tepkiler üzerine şirket, reklam kampanyasını geri çekti. Lamborghini'den yapılan açıklamada, kampanyanın "Lüks spor arabalarla birlikte İtalyan bölgelerinin güzelliklerini yüceltme" amacı taşıdığı belirtildi.

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