  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Otomobil devinden dünyayı şaşırtan karar! Duyanın ağzı bir karış açık kaldı
Dünya

Otomobil devinden dünyayı şaşırtan karar! Duyanın ağzı bir karış açık kaldı

Alman otomobil devi Volkswagen'i tedarik zincirindeki aksamalar nedeniyle ana fabrikalarından biri olan Wolfsburg'daki fabrikasında üretim, ocak ayında belli aralıklarla durduracak. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2022-12-31 12:24:00 - 2022-12-31 13:54:23
Otomobil devinden dünyayı şaşırtan karar! Duyanın ağzı bir karış açık kaldı

 

 

Otomobil sektöründe üretim ve tedarik zincirindeki sorunlar otomobil üreticilerini zor durumda bırakıyor. Şimdiye kadar birçok otomobil üreticisi, tedarik sorunları nedeniyle üretimi zaman zaman durdurma kararı almıştı.

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Volkswagen, koronavirüs ve Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle ortaya çıkan tedarik sorunundan etkilendi.

Volkswagen, bu nedenle ana fabrikası olan Wolfsburg'da ocak ayında üretimi birkaç vardiya durduracak.

9 Ocak'tan 27 Ocak'a kadar Golf üretiminin yapıldığı 3 numaralı montaj hattının gece vardiyasında üretimin duracağı bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, otomotiv sektörünü vuran tedarik sorunu tamamen düzelene kadar, yeni yılda da otomobil üreticilerinden sık sık üretimi durdurma kararları görebiliriz.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23