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Gündem Otomobil devinden 29 milyar dolarlık yatırım planı
Gündem

Otomobil devinden 29 milyar dolarlık yatırım planı

ABD'nin büyük otomobil üreticilerinden Ford, elektrikli ve otonom araçlar için 5 yıl içinde 29 milyar dolar yatırım yapma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 02:05:00 -
Otomobil devinden 29 milyar dolarlık yatırım planı

Ford, 2020'nin dördüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı. Şirketin geçen yılın son çeyreğinde elde ettiği gelirin bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 azalarak 36 milyar dolara gerilediği belirtilen açıklamada, firmanın söz konusu dönemde 2,8 milyar dolar zarar ettiği kaydedildi.

Açıklamada, şirketin gelirinin 2020 yılı genelinde ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 18 azalışla 127,1 milyar dolara indiği ve firmanın geçen yıl 1,3 milyar dolar zarar ettiği bildirildi.

Ford'un gelecek dönem planlarına ilişkin değerlendirmelerin de yer aldığı açıklamada, şirketin elektrikli ve otonom araçlara yönelik yatırımlarını artıracağına işaret edildi.

Açıklamada, Ford'un 2025 yılına kadar elektrikli araçlara 22 milyar dolar, otonom araçlara da 7 milyar dolar olmak üzere 29 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığı belirtildi.

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