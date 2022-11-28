  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

"Hazırız" deyip duyurdu: Türkler ile ortaklık kurmak istiyoruz

Türkiye, milyonlarca dolarlık dev petrol rezervi buldu! O ilimizden yaklaşık 8-10 milyon varillik rezerv çıktı

Tarım Bakanı Vahit Kirişci açıklama! Kirişci'den 81 ilin belediye başkanına su seferberliği mektubu

Herkesin evinde var! Sakın ama sakın çöpe atmayın... İçinde altın var

Türkiye'den petrol ve doğalgaz hamlesi... Yeni rota belli oldu

MİT, o alçağı paketledi! Gördün mü dünyanın kaç bucak olduğunu

Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama: Artık buna sessiz kalamayız

Nefes kesen paylaşım: GÖKDENİZ varsa yaklaşmak imkansız!

Muharrem İnce'den olay sözler: CHP'ye FETÖ'cüleri doldurdular

Köpeklerin insanları parçalamasına böyle kılıf buldu! Babacan sen ne dediğinin farkında mısın?
Ekonomi Otomobil devi üretimi durdurdu!
Ekonomi

Otomobil devi üretimi durdurdu!

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Çin'de Kovid-19 vakalarındaki artış ve kısıtlamalar nedeniyle Chengdu kentindeki fabrikasında üretimi durdurdu.

Yeniakit Publisher
2022-11-28 16:10:00 - 2022-11-28 16:15:08
Otomobil devi üretimi durdurdu!

Alman basınında yer alan haberlere göre, Kovid-19 dalgası nedeniyle Volkswagen'in Chengdu fabrikasında üretime geçici olarak ara verildi.

Alman üreticinin Changchun fabrikasındaki iki üretim hattı da salgın nedeniyle askıya alındı.

Bu arada, Volkswagen'in ülkedeki diğer fabrikalarında üretim devam ediyor.

Haberlerde, Kovid-19'daki durum değişikliği nedeniyle ülkedeki Volkswagen fabrikalarının çalışma şeklinde kısa vadeli değişiklikler olabileceği belirtildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23