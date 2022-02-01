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Otomotiv Otomobil devi, tam 54 bin aracını geri çağırıyor
Otomotiv

Otomobil devi, tam 54 bin aracını geri çağırıyor

ABD'li elektrikli otomobil devi Tesla, yazılım sorunu nedeniyle yaklaşık 54 bin ABD aracını geri çağırıyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-01 16:15:00 - 2022-02-01 16:16:49
Otomobil devi, tam 54 bin aracını geri çağırıyor

 

ABD'li elektrikli otomobil devi Tesla, yazılım sorunu nedeniyle yaklaşık 54 bin ABD aracını geri çağırıyor.

Tesla Inc, bazı modellerin güvenlik riski oluşturan bazı kavşaklarda tamamen durmamasına neden olabilecek şirketin Tam Kendi Kendine Sürüş (Beta) yazılımına sahip 53 bin 822 ABD aracını geri çağıracak.

Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi (NHTSA), geri çağırmanın bazı 2016-2022 Model S ve Model X, 2017-2022 Model 3 ve 2020-2022 Model Y araçlarını kapsadığını söyledi. NHTSA, bu özelliğin araçların durmadan tüm kavşaklardan geçmesine izin verebileceğini söyledi.

NHTSA, Tesla’nın bir kablosuz yazılım güncellemesi gerçekleştireceğini söyledi. Tesla konuyla ilgili henüz yorum yapmadı.

 

 

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