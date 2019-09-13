Otomobil dereye uçtu: 2 yaralı Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil dereye uçtu, 2 kişi yaralandı.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil dereye uçtu, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gümeli beldesi Şehit Aydın Caddesi mevkisinde Şenol K. yönetimindeki 67 YF 252 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle dereye uçtu. Otomobilde bulunan sürücü Şenol K ve henüz ismi öğrenilemeyen yolcu yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine haber verdi. Otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan yaralılar, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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