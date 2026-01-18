Otomobil çaya düştü! Baba ve oğul hayatını kaybetti

  • İSTANBUL
Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin Sarısu Çayı’na düşmesi sonucu baba ve oğlu yaşamını yitirdi. Ekiplerin yoğun çabalarına rağmen iki kişi kurtarılamadı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde çaya düşen otomobildeki baba ve oğlu yaşamını yitirdi.

Akbal Mahallesi'ndeki Sakarya Caddesi'nde seyreden Cem Yel idaresindeki 41 ALY 201 plakalı otomobil bilinmeyen nedenle Sarısu Çayı'na düştü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ekipleri ile AFAD dalgıçları sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çaydan çıkarılan otomobildeki baba Cem Yel ve oğlu Berkay Yel Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Baba ve oğlu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

