Otomobil çarpan 17 yaşındaki genç, yaşam mücadelesini kaybetti Aydın'ın Didim ilçesiAtatürk Bulvarı'nda otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan 17 yaşındaki Ege Çetinkaya, yaşam mücadelesini kaybetti.

Aydın'ın Didim ilçesinde 18 gün önce yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan Ege Çetinkaya (17), yaşam mücadelesini kaybetti.



Kaza, geçen 28 Mart'ta Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Didim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Denizcilik Bölümü öğrencisi Ege Çetinkaya'ya, Hüseyin P. yönetimindeki otomobil çarptı. Ağır yaralanan Çetinkaya, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalesinin ardından Çetinkaya, Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören Çetinkaya, bu sabah yaşamını yitirdi. Çetinkaya'nın ölümü, ailesini ve sevenlerini üzüntüye boğdu. Ege Çetinkaya'nın cenazesi, ikindide Merkez Camii'nden kılınan namaz sonrası Denizköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Gözaltına alınan Hüseyin P. ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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