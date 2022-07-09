Otomobil büyükbaş hayvana çarptı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobilin çarptığı bir büyükbaş telef oldu.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobilin çarptığı bir büyükbaş telef oldu.
Edinilen bilgilere göre, Abdurrahman Y. idaresindeki 70 AAB 901 plakalı otomobil, yolda başıboş dolaşan ineğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde maddi hasar meydana gelirken, inek telef oldu.
Soruşturma başlatıldı
İneğin kaçan bir kurbanlık büyükbaş olduğu düşünülürken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.