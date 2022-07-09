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Yerel Otomobil büyükbaş hayvana çarptı
Yerel

Otomobil büyükbaş hayvana çarptı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobilin çarptığı bir büyükbaş telef oldu.

Yeniakit Publisher
2022-07-09 01:51:00 -
Otomobil büyükbaş hayvana çarptı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobilin çarptığı bir büyükbaş telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, Abdurrahman Y. idaresindeki 70 AAB 901 plakalı otomobil, yolda başıboş dolaşan ineğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde maddi hasar meydana gelirken, inek telef oldu.

Soruşturma başlatıldı

İneğin kaçan bir kurbanlık büyükbaş olduğu düşünülürken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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