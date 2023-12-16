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Yerel Otomobil Bursaray’ın bariyerine çarptı: Sürücü araçta sıkıştı
Yerel

Otomobil Bursaray’ın bariyerine çarptı: Sürücü araçta sıkıştı

Yeniakit Publisher
2023-12-16 07:02:00 -
Otomobil Bursaray’ın bariyerine çarptı: Sürücü araçta sıkıştı

Bursa’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüje çarparak durabildi. Kazada sürücü araç içerisinde sıkıştı.

Kaza, 03.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Karaman Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çağdaş Güzel yönetimindeki 16 DZ 833 plakalı otomobil sürücüsünün idaresinden çıkarak Bursaray’ın bariyerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüje vurarak durabildi. Kazada sürücü Çağdaş Güzel araçta sıkıştı. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri, 1 saatlik çalışma sonrası sıkışan sürücüyü araçtan çıkardı. Güzel, olay yerine yapılan ilk müdahale sonrası Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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