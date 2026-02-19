  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
'İran zorbalara teslim olmaz' Pezeşkiyan ABD'ye meydan okudu! Vergi denetiminde "yapay zeka" dönemi ‘Kurgan’ takipte! CHP'li Gürsel Tekin'den Satılık Kalemlere Yaylım Ateşi: "Sizi Tanıdığımız Güne Lanet Olsun!" Sapık Bill Gates insan içine çıkamıyor! Bu rezil görüntüler BAE’den! İslam düşmanı Graham, Ramazanın birinci günü dansözlerle karşılandı! Güney Kore'de tarihi hesaplaşma: İdam isteniyordu, müebbet aldı! Halkın iradesine kastetmişti Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı yerli silahıyla göreve başladı Baştan sona yerli ve milli Beyaz Saray Sözcüsü duyurdu! Trump Gazze’ye neşter vuruyor: 5 milyar dolarlık yatırımın başına geçti Uygur Türkleri adım adım yok ediliyor! Dünya bu kanıtlara gözünü kapayamaz Okullardaki Ramazan sevinci seküler azgın azınlığı kudurttu
Yerel Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı!
Yerel

Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi:
Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı!

Karaman’da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere ok gibi saplandı. Feci kazada anne ve baba olay yerinde hayatını kaybederken, 3 yaşındaki kızları yaralandı.

Kaza, Karaman-Konya karayolunun 31. kilometresi Kazımkarabekir ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Günay (43), yönetimindeki 70 AAT 666 plakalı Volkswagen marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir bariyerlere ok gibi saplandı. Diğer sürücülerin ihbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine varan ekipler sürücü ve eşi Ayşe Günay’ın (36), olay yerinde feci şekilde can verdiğini belirledi.

Kazada yaralanan aileni 3 yaşındaki kızları E.H.G. ise ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Cumhuriyet Savcısının kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından hayatını kaybeden karı-kocanın cenazeleri itfaiye tarafından araç içerisinden çıkarılarak kızlarının kaldırıldığı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Turuncu şeritle güvenli sürüş: Kazalar hızla düşüyor
Turuncu şeritle güvenli sürüş: Kazalar hızla düşüyor

Otomotiv

Turuncu şeritle güvenli sürüş: Kazalar hızla düşüyor

İETT otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
İETT otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Gündem

İETT otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Önce kaza yaptılar sonra küfürlü kavga
Önce kaza yaptılar sonra küfürlü kavga

Aktüel

Önce kaza yaptılar sonra küfürlü kavga

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23