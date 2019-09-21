Otomobil ata çarptı! Ölü ve yaralılar var Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, otomobilin ata çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi ağır yaralandı. Hüseyin Kekeç idaresindeki 26 NH 083 plakalı otomobil, Antalya-Afyonkarahisar kara yolunun Sandıklı girişinde önüne çıkan ata çarptı. Araç ardından refüjdeki işaret levhası ve bir ağaca çarptıktan sonra karşı şeride geçti. Otomobil içerisinde sıkışan sürücü Kekeç, kazada hayatını kaybederken araçta bulunan Cemile Kekeç (72) ile Beyza Nur Karakum (24) ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Kekeç'in cenazesi de otopsi yapılmak üzere Sandıklı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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