Otomobil almak isteyenler dikkat! Fiyatı 170 bin TL’ye kadar düşecek

Japon otomobil firması Honda, City modeli için önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Otomobil fiyatlarının çip kriziyle birlikte daha da artması beklenirken insanlar sıfır otomobilleri yatırım aracı olarak almaya başladı.

Bu otomobiller kapalı garajlarda muhafaza edilerek birkaç ay sonra asıl fiyatının çok daha yukarısına satılıyor. Böylece ana para da katlanmış oluyor ancak fiyatlardaki sert yükseliş bu çarkı da kırmış durumda.

Artık hem sıfır, hem de ikinci el otomobiller cep yaktığı için elde kalıyor. Yaşanan bu gelişmeler sonrası farklı bir yola başvuran Honda firmasının ucuz bir "City" versiyonu üzerinde çalıştığı iddia edildi.

İddialara göre Honda’nın ucuz City modeli manuel vitesle gelecek. Honda’nın eski tip 1 litrelik motor kullanacağı otomobilde birçok teknolojik yenilik de yer almayacak.

Otomobilde sadece ön iki camın otomatik olacağı, arka camların ise çevirmeli olacağı belirtiliyor. Multimedya tarafında da önemli bir artı bulunmayacak. Sadece sürücü ve yolcu tarafında birer hava yastığı bulunacak olan otomobilde, elektronik ve teknoloji tarafında önemli kısıtlamalara gidilecek.

Alım gücü düşük olan vatandaşlar için üretilecek olan modelin Türkiye'deki fiyatının ise vergilerle birlikte 170 bin TL olması bekleniyor.