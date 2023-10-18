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Yerel Otomobil almak istemişti: 850 bin lira dolandırıldı!
Yerel

Otomobil almak istemişti: 850 bin lira dolandırıldı!

Yeniakit Publisher
2023-10-18 14:37:00 -
Otomobil almak istemişti: 850 bin lira dolandırıldı!

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde bir kişi, ikinci el otomobili satın almak isterken 850 bin lirasının dolandırıldığı iddiasıyla savcılığa başvurdu.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde bir kişi, ikinci el otomobili satın almak isterken 850 bin lirasının dolandırıldığı iddiasıyla savcılığa başvurdu.

Bir internet sitesinde ilanda gördüğü otomobili satın almak için ilan sahibi Y.K'yı arayan Sinan Temel, aracı olması için de İstanbul'daki kuzenine vekalet verdi.

Temel, noter işlemleri sırasında kendisine verilen hesaba 850 bin lira yatırdığını ancak Y.K'nın hesabına para yatmadığını öne sürdüğünü anlattı.

Satış işlemi gerçekleşmediği için savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu kaydeden Temel, şöyle konuştu:

"Vekalet verdiğim kuzenim İstanbul'da aracı ekspertize götürdü, pazarlığı yaptık. Notere gidildiğinde IBAN istedik. Bize başka kişinin IBAN numarası verildi, parayı yatırdık. Noterde imza aşamasındayken araç sahibi 'Para hesabıma yatırılmadan satışını veremem' deyince bir şey yapamadık. Savcılığa başvurduk. 850 bin lira para yatırdım. Başkaları da mağdur olabilir. Bunların bir an önce yakalanmasını istiyorum. Araç sahibinin kendisine ait hesap numarası dışında hiçbir yere para yatırmayın."
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Savcılık, şikayet üzerine olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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