Otomobil alacaklar bir dakika bile durmasın! Öyle bir zam geliyor ki...

Türkiye’de otomobil fiyatları, ocak ayından bu yana ortalama yüzde 8 arttı. Bazı marka ve modellerde ise bu oran yüzde 20’lere kadar çıkıyor. Özellikle vergi dilimi değişen araçlarda fiyat artışları çok daha yüksek. Ancak sektör temsilcilerine göre, piyasada asıl zamlar mayıstan itibaren kademeli olarak başlayacak.

Dünya gazetesinden Aysel Yücel'in haberine göre; İstanbul Ticaret Odası (İTO) Taşıtlar Satış ve Servis Komitesi Meclis üyesi Ziya Alp Gülan, yıl sonuna kadar otomobillerin sadece fabrikadan çıkış maliyetinin yüzde 25 artmasının beklendiğini söyledi. Gülan, otomotiv sektöründeki daralmayı ve fiyat artışlarını İTO’nun nisan ayı meclis toplantısında da gündemine de taşıdı.

Gülan, yüzde 25'lik artışın sadece otomobillerin fabrikadan çıkıştaki baz maliyetindeki artış olduğuna dikkat çekerken, Türkiye’deki vergi sistemi ve kura bağlı olarak bu oranın daha artabileceğine vurgu yaptı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt, sanayide artan maliyetler nedeniyle otomobil fiyatlarında yeni zamların kaçınılmaz olduğunu belirterek, “Son dönemde hammadde fiyatlarındaki rekor yükseliş ve lojistik maliyetlerindeki artış otomobillerin zamlanmasına neden olacak. Mayıs ve hazirandan itibaren bu zamları görmeye başlayacağız” dedi