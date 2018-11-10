THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Kıbrıs Bakü
0553 313 94 23
impression

Otomobil 70 metrelik şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Trabzon'da 70 metreden şarampole yuvarlanan araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

10 Kasım 2018 Cumartesi 18:10
Otomobil 70 metrelik şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Trabzon’un Tonya ilçesi Erikbeli Yaylası’nda kontrolden çıkan otomobil 70 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada, araçta bulunan 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Erikbeli Yaylası’nda meydana geldi. Yılmaz Albakan idaresindeki 61 NJ 652 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada, araçta bulunan sürücü Yılmaz Albakan, eşi Aynur Albakan, kızı Gülhanım Albakan, oğlu Abdullah Albakan ve yeğeni Hakan Altop yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Trabzon’da çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Tedaviye alınan yaralılardan, Aynur Albakan ve kızı Gülhanım Albakan’ın sağlık durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

Kazada hurdaya dönen araç, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 18:10
  1. Trabzon
  2. Tonya
  3. Trafik kazası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul'da duyan herkes oraya koştu! İnsan seli...
    1. İstanbul'da duyan herkes oraya koştu!..
    2. Jülide Sarıeroğlu'ndan yerel seçim..
    3. Türkiye genelinde dev operasyon! Bin..
    4. Diriliş Ertuğrul'da yer yerinden oynuyor
    5. CHP Kadıköy belediye başkan adayı..
    6. Galatasaray, Kayserispor..
    7. 3600 ek gösterge artışı hangi tarihte..
    8. Başkan Erdoğan Paris'e ulaştı
    9. Beyin şekersiz yapamaz
    10. Kendilerine polis süsü veren..
    11. Korkutan deprem! Erzurum beşik gibi..
    12. Zimmetine para geçiren zabıt katibi..
    13. 15 Temmuz şehit aileleri, Diriliş..
    14. DEAŞ'lı 14 terörist öldürüldü!
    15. Cesedi kuyudan çıktı! Tarihi köşkte..
    16. Binlerce aboneye müjde! Elektrikte..
    17. Anne sütünden farkı yok..
    18. Giresun, Kardemir Karabükspor'u farklı..
    19. Yaralı halde bulundu! Bir ilçe..
    20. Takımı Mert Emre için sahaya çıktı!..
    '5 bin 553' Türk çiftçisini perişan etti!
    '5 bin 553' Türk çiftçisini perişan etti!
    Ukrayna çalkalanıyor! Türkiye'ye geliş sebebi belli oldu
    Ukrayna çalkalanıyor! Türkiye'ye geliş sebebi belli oldu
    İstanbul Havalimanı'nda ilk kriz havada aşıldı
    İstanbul Havalimanı'nda ilk kriz havada aşıldı
    FOX TV'den skandal algı operasyonu!
    FOX TV'den skandal algı operasyonu!
    'Hergele' Ahmet Hakan, ahlaksız 'fenomenlere' seslendi: Başınız belada!
    'Hergele' Ahmet Hakan, ahlaksız 'fenomenlere' seslendi: Başınız belada!

    Günün Karikatürü

    9 Kasım 2018
    Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak!
    Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak!
    AYM kararını açıkladı! O partinin mal varlığı Hazine'ye geçti
    AYM kararını açıkladı! O partinin mal varlığı Hazine'ye geçti