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Otomobil 10 metreden başka bir aracın üzerine düştü: 2 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil yaklaşık 10 metreden başka bir aracın üzerine düşerken kazada 2 kişi yaralandı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 17:18
Otomobil 10 metreden başka bir aracın üzerine düştü: 2 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil yaklaşık 10 metreden başka bir aracın üzerine düşerken kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, akşam saatlerinde Kavaklık Mahallesi Profesör Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre T.O. idaresindeki 67 TG 487 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikten park halindeki 34 TZ 7125 plakalı otomobilin üzerine düştü. Kazada sürücü T.O. (25) ile araçta bulunan M.A. (19) yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra yaralıları ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı.


Yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenilirken savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 17:18
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