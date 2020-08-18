  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Otokoç Otomotiv'e Kincentric Best Employers 2019 "Türkiye'nin En İyi İş yeri" ödülü
Ekonomi

Otokoç Otomotiv'e Kincentric Best Employers 2019 "Türkiye'nin En İyi İş yeri" ödülü

Otokoç Otomotiv Genel Müdürü İnan Ekici: - "Stratejilerimizin arasında olan güçlü insan kaynağına verdiğimiz önemin bir göstergesi 'Yetkin ve Mutlu Çalışan' adına yaptığımız çalışmalar ve uygulamalarımızın sonucu olan bu ödül, bizim için çok değerli"

Yeniakit Publisher
2020-08-18 12:26:54 -
Otokoç Otomotiv'e Kincentric Best Employers 2019 "Türkiye'nin En İyi İş yeri" ödülü

İSTANBUL (AA) - Otokoç Otomotiv, dünyanın önde gelen insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı şirketi Kincentric tarafından düzenlenen "Kincentric Best Employers 2019" araştırma sonucuna göre "Türkiye'nin En İyi İş Yeri" ödülünün sahibi oldu.

Otokoç Otomotiv'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl 13'üncüsü düzenlenen ve kurum içi çalışan deneyimleri ile belirlenen "Kincentric En İyi İş Yerleri Programı" araştırma sonucuna göre Otokoç Otomotiv, "Çalışan Bağlılığı"nın yanında "Bağlı Kılan Liderler, Çeviklik, Yetenek Odağı" alanlarında gösterdiği yaklaşım ile ödülü almaya hak kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokoç Otomotiv Genel Müdürü İnan Ekici, "'İnsanı odağımızdan ayırmadan, çalışma arkadaşlarımızın ve müşterilerimizin deneyimini nasıl en iyi seviyeye taşıyabiliriz?' sorularının yanıtları üzerine çalıştığımız Otokoç Otomotiv'de, çalışma arkadaşlarımızın yarattığı katma değer ile büyüyen ve kıymetlenen bir kurum olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Stratejilerimizin arasında olan güçlü insan kaynağına verdiğimiz önemin bir göstergesi 'Yetkin ve Mutlu Çalışan' adına yaptığımız çalışmalar ve uygulamalarımızın sonucu olan bu ödül bizim için çok değerli." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en geniş katılımlı iş yeri araştırması olan Kincentric Best Employers Programı, iş yeri mükemmelliğini ölçümlediği araştırmalar kapsamında bu yıl 50 farklı sektörde faaliyet gösteren yaklaşık 200 şirket çalışanıyla yapıldı. Çalışanları için en iyi çalışan deneyimi ve iş yeri ortamını yaratan 32 şirket (60 bin çalışan) kendi çalışanları tarafından "Yüksek Bağlılık", "Çeviklik", "Bağlı Kılan Liderlik" ve "Yetenek Odağı"nı kapsayan 4 farklı ölçüm alanındaki değerlendirme sonuçlarına göre ödüllendirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ertan Özyiğit’ten korkutan sözler: Dünya karanlığa gömülecek
Gündem

Ertan Özyiğit’ten korkutan sözler: Dünya karanlığa gömülecek

Stratejist yazar Ertan Özyiğit, koronavirüs sonrası yeni dünya düzeninde meydana gelebilecek felaketi açıkladı.
Yunanistan'da şiddetli deprem
Dünya

Yunanistan'da şiddetli deprem

Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında 5,1 şiddetinde deprem meydana geldi.
Trump’ın sözleri dünya gündemine oturdu: Sende Erdoğan ile baş edecek zihin yok
Dünya

Trump’ın sözleri dünya gündemine oturdu: Sende Erdoğan ile baş edecek zihin yok

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye darbe tehdidinde bulunan rakibi Joe Biden'e çok sert sözler ile yüklendi.
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı