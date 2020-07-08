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Ekonomi

Otokar, TSE Covid19 Güvenli Üretim Belgesi'ni aldı

Otokar, Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilen Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi'ni almaya hak kazandı

Yeniakit Publisher
2020-07-08 11:04:35 -
Otokar, TSE Covid19 Güvenli Üretim Belgesi'ni aldı

İSTANBUL (AA) - Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen "Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi" aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Otokar, koronavirüs (Kovid-19) sürecinin en başından itibaren Arifiye'de 552 bin metrekare alana yayılı fabrikasında güvenli üretim uygulamaları ve düzenlemelerini hayata geçirdi.

Otokar, TSE tarafından verilen Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi için tüm denetimlerini başarı ile tamamladı.

Kovid-19 pandemisinin Türkiye'de görülmeye başladığı ilk günden itibaren hayata geçirdiği önlemler, çalışanları için her alanda aldığı üst düzey hijyen tedbirleri ve tüm paydaşlarının sağlığını gözeten uygulamalarıyla Otokar, hem otomotiv hem de savunma sanayi alanlarında TSE'den Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi aldı.

T.C. Sağlık Bakanlığı'nın yönergeleri doğrultusunda önlemler alan, iş yeri hekimlerinin yönetiminde Koronavirüs Danışma Merkezi kuran Otokar; üretim alanları, ofisleri, personel soyunma odaları ile yemekhanesinin uygunluğu, dış hizmet tedarikçilerinin kontrolleri gibi farklı alanlarda TSE denetiminden geçti.

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