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Otogarlarda öğrenci yoğunluğu

Diyarbakır’dan okullarına gitmek için yola çıkan üniversite öğrencileri, otogarda yoğunluk oluşturdu.

23 Eylül 2018 Pazar 17:47
Otogarlarda öğrenci yoğunluğu

Diyarbakır Otobüs Terminali’nde bazı üniversitelerin açılması nedeniyle yoğunluk oluştu. Aileleriyle otogara gelen öğrenciler, ailelerinden ayrılmakta güçlük yaşadı. Öğrencilerden Furkan Kocan, ailesinden ayrılmanın çok zor olduğunu belirterek, “Farklı şehirde kalmak kötü ama alışmak ve kendi ayaklarımızın üzerinde durmamız lazım. Okula gitmekten mutluyum, istediğim bölümü kazandım, İnşallah gönlümce olur. Öğrencilere demek istediğim, bir amaç için gelmişlerse o amacın peşini bırakmamaları lazım. Ben de bir amaç için geldim elimden geleni yapacağım” dedi.

Diyarbakır’dan Adıyaman’a giden Mehmet Özkaya adlı öğrenci ise, bilet bulmakta zorluk çektiğini söyledi. Özkaya, “Bilmediğimiz ilk defa gideceğimiz bir şehir, son güne kadar gitmek istemedim. Aileden ayrılmak zor. Okula gideceğimden dolayı heyecanım dorukta” diye konuştu.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 17:47
  1. Diyarbakır
  2. Adıyaman
  3. otogar

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