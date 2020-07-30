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Yerel

Otogarda 115 tüp kobra zehriyle yakalandılar

Hatay İskenderun'da otogarda şüphe üzerine durdurulan 3 kişinin üzerinden 115 tüp kobra yılanı çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-07-30 13:46:00 -
Otogarda 115 tüp kobra zehriyle yakalandılar

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hatay'a otobüsle gelen ve otogarda şüpheli hareketleriyle dikkat çeken 3 kişiyi durdurdu. Bu kişilerin üzerlerinde yapılan aramada, 115 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi.

O.U, E.K. ve M.D. isimli şüpheliler gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. Kobra zehrinin kimyasal silahların ayrıştırılması, kanser tedavisi, doping ve kozmetik sektöründe kullanıldığı belirtildi.

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