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Yerel Otogar ring sahasına döndü! 2 kişi yumruk yumruğa kavga etti
Yerel

Otogar ring sahasına döndü! 2 kişi yumruk yumruğa kavga etti

İstanbul Bayrampaşa Otogar Metro İstasyonu'nda 2 kişi ortamı boks ringine çevirdi. Bir tartışma sırasında araya giren bir yolcu tartışanlardan biriyle yumruk yumruğa kavga etti. Boks maçını andıran o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-06-08 11:34:00 -

Olay, dün sabah saatlerinde Bayrampaşa Otogar Metro İstasyonu'nda meydana geldi. 2 kişi istasyonda bilinmeyen sebeple birbirleriyle tartıştı.

Bu sırada başka bir yolcu araya girerek tartışmayı sonlandırmak istedi. Bu sefer taraflardan biri araya girmesine sinirlendiği yolcuyla tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede metro içinde kavgaya dönüştü. Yumrukların havada uçuştuğu kavga diğer yolcuların araya girmesiyle sona erdi. Boks maçını andıran o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

 

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