  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Otogar bombacıları canlı yayına böyle yakalanmış!
Gündem

Otogar bombacıları canlı yayına böyle yakalanmış!

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na 5 kilogram patlayıcı bırakan ve güvenlik güçleri tarafından kıskıvrak yakalanan şüphelilerin bir televizyon kanalının canlı yayınında kadraja girdiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 16:27:00 -

İstanbul'da bombalı saldırı hazırlığındayken yakalanan İ. Z. ve Y. S.'nin güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri ortaya çıktı. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin kıyafetlerini birbirleri ile değiştirdikleri belirlendi. Ters yönden gelerek aynı perona giren iki şüphelinin, 5 dakika sonra çıktıklarında birbirlerinin kıyafetlerini giydikleri görülüyor.

Canlı yayında kadraja girmişler

Habertürk muhabiri Uzay Kesmen ve kameraman Özgür Balaban'ın kısıtlama öncesi 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki yoğunluğu aktardığı haberin görüntülerinde bombacıların da kadraja girdiği ortaya çıktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alman Robert Koch Enstitüsü Başkanı konuştu! Salgın bakın ne zaman sona erecekmiş
Avrupa

Alman Robert Koch Enstitüsü Başkanı konuştu! Salgın bakın ne zaman sona erecekmiş

Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler, Kovid-19 salgınının 2022 yılının sonuna kadar süreceğini tahmin etti.

MSB acı haberi duyurdu! Şehitlerimiz var
Gündem

MSB acı haberi duyurdu! Şehitlerimiz var

Milli Savunma Bakanlığı, Irak Kuzeyinde düzenlenen Pençe Yıldırım Harekatı'nda 2 askerin şehit olduğunu açıkladı.
Vebali senin boynuna Kamalak! FETÖ medyasına demeçler verdi, milli medyaya dava açıyor!
Siyaset

Vebali senin boynuna Kamalak! FETÖ medyasına demeçler verdi, milli medyaya dava açıyor!

Saadet Partisi’nin Cumhur İttifakı’na yakınlaşmasına karşı çıkarak “AK Parti’nin vebali büyük” diyen eski SP Genel Başkanı Mustafa Kamalak, ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay