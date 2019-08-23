Otobüste rahatsızlanan yolcuyu şoför hastaneye götürdü
Sivas'ta halk otobüsü şoförü, otobüste rahatsızlanan kadın yolcuyu hastaneye ulaştırdı- Olay anı, otobüsteki kameraya yansıdı23 Ağustos 2019 Cuma 16:20
SİVAS (AA) - Sivas'ta bir halk otobüsü şoförü, sefer yaptığı sırada otobüste rahatsızlanan kadını hastaneye götürdü.
Yiğitler Mahallesi-Cumhuriyet Üniversitesi seferini yapan otobüste, bir kadının baygınlık geçirdiğini fark eden yolcular, durumu şoför Halil Akalan'a bildirdi.
Bunun üzerine Akalan, güzergahından çıkarak kadını otobüsle Numune Hastanesine götürdü.
Hastanenin acil servisinde tedavi altına alınan kadının kalp spazmı geçirdiği öğrenildi.
Yaşan olay, halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı.
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